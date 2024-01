Operação prende sete suspeitos de executar irmãos paranaenses em SC

As prisões aconteceram nesta quarta-feira (10)

Policiais Civis do Paraná, de Santa Catarina e a força de segurança paraguaia prenderam sete pessoas, na manhã desta quarta-feira (10), ligadas ao duplo homicídio de dois irmãos, de 26 e 28 anos, executados enquanto dormiam em uma casa alugada de Imbituba, no Sul de Santa Catarina.

O crime ocorreu na madrugada de 06 de março de 2023. Segundo a Polícia Militar (PM), as mortes foram cometidas por três indivíduos armados que invadiram o local.

A operação Conexão contou com mais de 140 policiais para o cumprimento de 38 ordens judiciais, sendo 29 mandados de busca e apreensão e 09 de prisão preventiva. O balanço completo será divulgado no final da manhã desta quarta (10).

Segundo informações, os executores teriam utilizado dois veículos para o deslocamento do Paraná até Santa Catarina, para realizar o homicídio. Com o conhecimento dos veículos, a PC começou a monitorar os automóveis. Um deles, inclusive, havia sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal, com 225 Kg de drogas.

Ainda de acordo com as investigações, os autores do assassinato fazem parte de uma organização criminosa, ligada ao tráfico de drogas, que também foi responsável por mais um duplo homicídio em Londrina.



Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante em uma casa por porte ilegal de arma de fogo uso restrito. Segundo as investigações, os atiradores planejaram o crime. Eles saíram do Paraná e ficaram em pousadas e hotéis de Santa Catarina. A quadrilha utilizou de armamentos pesados e o auxílio de drones para traçar a linha do crime e chegar até as vítimas.

Segundo o delegado Juliano Baesso, da delegacia de Imbituba, quatro armas foram apreendidas durante a operação e outros valores e bens recolhidos nos endereços ligados aos envolvidos.

As ordens judiciais da Polícia Civil foram cumpridas em Londrina, Maringá, Curitiba, Barra Velha/SC, Colombo, Araucária, Piraquara, Pinhais e, ainda, no Paraguai.

Investigação:

Após o crime, as forças de segurança catarinense monitoram a movimentação dos suspeitos com auxílio de câmeras espalhadas, através do centro de inteligência da corporação.

Em ação integrada com a polícia paranaense, foi descoberto que os envolvidos fazem parte de uma organização criminosa ligada com tráfico de drogas e assassinatos.

O chefe da quadrilha, que mora no Paraguai, foi preso na casa da mãe dele em Londrina, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (10).

