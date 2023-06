Operação prende quadrilha que falsificava dinheiro no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu três pessoas durante uma operação que investiga uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e falsificação de dinheiro nesta quarta-feira (14), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

continua após publicidade

Um dos presos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e outro por tráfico de drogas. O terceiro indivíduo foi capturado por mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. A ação contou com o apoio de cães. Foram apreendidas pequenas quantias de drogas (maconha), uma arma e aparelhos celulares.

- LEIA MAIS: Homem é preso por estuprar a própria neta de 16 anos no Paraná

continua após publicidade

De acordo com as investigações, o grupo agia em municípios da região dos Campos Gerais do Estado. Além do tráfico de drogas, os suspeitos são investigados por fabricar cédulas falsas e revendê-las por valor inferior ao contido no papel. Além disso, estão ligados a outros crimes como homicídios.

Em relação à falsificação, esses alvos estavam "fabricando moeda local" e revendendo por um preço menor. Por exemplo, produziam uma nota de R$ 100 falsa, mas a vendiam por R$ 50. As investigações serão compartilhadas com a Polícia Federal.

"Diversas pessoas nos procuraram alertando que tinham recebido moeda falsa. Foram meses investigando até chegar a essa organização. Agora vamos examinar os aparelhos celulares e continuar as investigações", afirmou o delegado Lucas Maia.

Siga o TNOnline no Google News