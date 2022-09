Operação policial, prende jovens e apreende armas de fogo no Paraná

Da Redação

Divulgação

A Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens, ambos de 24 anos, e apreendeu armas de fogo e munições na noite de sexta-feira (9) na localidade de Rio Palmeira, em Palmital, centro-eeste do Paraná.

O relatório policial informou que a ação policial contou com a participação das equipes do Choque, inteligência do 16º BPM e Rádio Patrulha de Palmital. Havia informações que duas pessoas foragidas da justiça e se encontravam no local e estavam fortemente armados.

Com isso os policiais se deslocaram ao endereço e localizaram os suspeitos. Foram encontrados com os abordados, duas espingardas calibre 12, carabina Winchester calibre 357, com luneta e cano roscado para adaptação de supressor de ruídos (silenciador), uma pistola calibre 380, bem como diversas munições e cartuchos.

Também foi constatado que um dos indivíduos possuía em seu desfavor um mandado de prisão por homicídio. Diante do exposto, eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. As armas e munições foram apreendidas.

