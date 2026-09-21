Operação policial em São Paulo mira quadrilha que roubava farmácias em Londrina e Ibiporã
Ação cumpre mandados na capital paulista e prende suspeito de 19 anos; grupo roubou cerca de R$ 40 mil em medicamentos no Norte do Paraná
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu um jovem de 19 anos, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (21). O investigado é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos a farmácias localizadas nas cidades de Londrina e Ibiporã, no Norte do Estado.
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As investigações revelaram que o grupo criminoso viajava de São Paulo ao Paraná exclusivamente para cometer os assaltos. Em uma das ocorrências registradas em Londrina, os suspeitos renderam funcionários com o uso de armas de fogo e roubaram medicamentos de alto valor comercial, com foco especial em canetas do remédio Mounjaro. O crime apresentou dinâmica idêntica a outro assalto ocorrido poucas horas antes no município vizinho de Ibiporã.
Segundo a Polícia Civil, os integrantes do grupo estiveram no Paraná em ao menos duas ocasiões para cometer os delitos, acumulando um prejuízo estimado em R$ 40 mil em medicamentos subtraídos. A equipe investigativa conseguiu reconstruir a rota de fuga dos suspeitos e identificar o veículo utilizado pela quadrilha para retornar ao território paulista logo após a prática das infrações.
Durante os cumprimentos das ordens judiciais em São Paulo, os policiais apreenderam celulares, pouco mais de R$ 1 mil em espécie, além de roupas e um boné idênticos aos registrados pelas câmeras de segurança durante as ações criminosas. Um automóvel usado pelo grupo também foi localizado com avarias compatíveis com um acidente sofrido na fuga.
O principal alvo da operação, foi encaminhado ao sistema prisional de São Paulo e permanece à disposição da Justiça. Outros investigados foram intimados na ação, enquanto um segundo suspeito de integrar o grupo, já cumpre pena no sistema penitenciário paulista. A operação paranaense contou com o apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.