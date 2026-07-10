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CONTRA O TRÁFICO

Operação policial desarticula grupo ligado ao tráfico de drogas

Ação conjunta cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos na região

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 09:09:10 Editado em 10.07.2026, 09:09:05
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Operação policial desarticula grupo ligado ao tráfico de drogas
Autor Foto: - Divulgação PCPR

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) desarticulou, na manhã desta sexta-feira (10), uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Ponta Grossa.

A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. Entre os capturados está o homem apontado pelas investigações como o líder do esquema e proprietário dos entorpecentes distribuídos na região.

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Os trabalhos investigativos, que subsidiaram a operação, tiveram início em fevereiro deste ano, após duas grandes apreensões que, somadas, retiraram de circulação mais de 100 quilos de drogas.

A partir desses flagrantes, o trabalho de inteligência permitiu identificar a cadeia de comando do grupo e os demais integrantes ligados à estrutura criminosa.

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De acordo com o delegado Nagib Nassif Palma, titular da 13ª Subdivisão Policial (SDP), a ofensiva representa um impacto significativo no comércio ilegal local, uma vez que o grupo era especializado na venda de entorpecentes em larga escala.

A operação contou ainda com o apoio do setor operacional da Guarda Municipal e do Grupo de Operações e Inteligência (GOI) do Departamento de Operações Especiais. As forças de segurança informaram que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

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Com informações de aRede, parceiro do TNOnline.

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crime organizado Guarda Civil Municipal operação conjunta polícia civil Ponta Grossa trafico de drogas
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