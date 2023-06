Operação mira organização envolvida em explosão de agência bancária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (15) para cumprir 15 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida em roubos a bancos e supermercados.

São sete mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária. A ação acontece em Curitiba e Guaíra, no Paraná, e em São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina.

As investigações iniciaram após a explosão em uma agência bancária, em abril deste ano, no município de Nova Santa Rosa, no Oeste do Estado.

As forças policiais apuraram que os integrantes são suspeitos de participar de ao menos sete crimes com emprego de armas de fogo e/ou explosivos em supermercados, lotéricas e agências bancárias.

