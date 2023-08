Operação mira organização criminosa suspeita de roubar caminhonetes

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (2), uma operação contra uma organização criminosa especializada no furto e roubo de caminhonetes de luxo no norte e noroeste do Paraná.

No total, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em Maringá, Porto Rico e Adolfo, no estado paulista. A operação foi nomeada Modulus Operandi.

Segundo a polícia, os criminosos furtavam caminhonetes de modelo específico por contar com falhas no sistema de segurança do veículo.

Conforme informações, 18 caminhonetes foram furtadas em Maringá, em cidades de Minas Gerais e de São Paulo. O balanço completo da operação será divulgado nas próximas horas.

Investigações:



De acordo com a polícia. as investigações contra o grupo criminoso tiveram começaram no final de 2021. Foram identificadas 13 pessoas envolvidas com os furtos. Ao longo das investigações, 12 caminhonetes foram recuperadas e devolvidas para os donos.

