Operação mira esquema de tráfico e venda ilegal de armas em cinco cidades do PR

Cerca de 50 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão; investigação teve início após a prisão de um suspeito em Alto Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), uma operação para desarticular um esquema de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas no Noroeste do estado. Cerca de 50 policiais estão nas ruas para cumprir oito mandados de busca e apreensão simultaneamente nos municípios de Alto Paraná, Paranavaí, Porto Rico, Mercedes e Maringá. A pedido da polícia, a Justiça também determinou o bloqueio de duas contas bancárias ligadas aos investigados.

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Com o apoio de cães farejadores, as equipes têm o objetivo de apreender entorpecentes, armamentos, munições, celulares e documentos. Todo o material recolhido será utilizado para aprofundar as investigações e ajudar na identificação de outros possíveis integrantes da rede criminosa.

O trabalho de inteligência começou no início de 2024, logo após a PCPR prender um homem suspeito de envolvimento com o tráfico em Alto Paraná. A partir da análise dos dados coletados durante essa prisão, os investigadores conseguiram mapear uma extensa rede de contatos ligada a criminosos que atuavam em diferentes cidades.

De acordo com o delegado da PCPR, Leandro Munin, o homem capturado na ocasião continua preso e tinha como principal atividade a distribuição de drogas em Alto Paraná, além de fornecer entorpecentes para outras localidades. O delegado explicou ainda que a atuação do suspeito não se restringia às drogas, pois ele mantinha contato direto com diversos fornecedores para a aquisição e comercialização de armas de fogo e munições.

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O avanço das apurações revelou que o esquema criminoso ultrapassava as fronteiras do estado. Os policiais identificaram ligações frequentes entre os investigados e possíveis fornecedores de armamentos localizados em São Paulo e Mato Grosso do Sul, além das conexões internas em municípios paranaenses como Maringá e Porto Rico.

Com informações da Banda B