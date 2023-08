Operação Lesa Pátria: PF cumpre mandados de prisão no Norte do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira (17), durante a 14ª fase da Operação Lesa Pátria, mandados de prisão, busca e apreensão. No Paraná, os alvos de prisão são de Londrina, no Norte do Estado, e também em Guaíra, na região Oeste.

continua após publicidade

A operação tem o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos.

- LEIA MAIS: Vereador que atacou nordestinos no PR é alvo de pedido de investigação

continua após publicidade

De acordo com informações apuradas pela RPC, o alvo de Londrina é suspeito de organizar e fazer ameaças por meio das redes sociais. Para o Paraná, no total, foram expedidos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, conforme a PF.

Ainda segundo a Polícia Federal, além do Paraná, são cumpridos mandados também em Goiás, Bahia, Paraíba, Santa Catarina e Distrito Federal.



Siga o TNOnline no Google News