Operação Lesa Pátria mira morador do norte do PR por financiar atos

Uma nova fase da Operação Lesa Pátria foi desencadeada nesta segunda-feira (8) em diversos estados do país, entre eles o Paraná. Conforme as informações da Polícia Federal (PF), um mandado foi cumprido em uma cidade do norte do estado.

A ação da força de segurança mirou um estudante de Londrina. O investigado é morador de Maringá, também no norte do Paraná, conforme a PF.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o nome do alvo.

A nova fase da Operação Lesa Pátria busca identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram o ataque aos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 48 mandados, que estão sendo cumpridos simultaneamente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Rondônia, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal. O judiciário também determinou o bloqueio de bens de alguns investigados.

