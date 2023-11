Operação integrada prende 17 pessoas no Noroeste do Paraná

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) realizou nesta quinta-feira (16), em Cianorte, uma operação conjunta entre as polícias civil e militar. A ação envolveu um efetivo de mais de 200 agentes das forças de segurança e 50 viaturas. Dezessete pessoas foram presas e diversos ilícitos foram apreendidos: 16 kg de drogas, 15 armas e munições de diversos calibres e seis veículos.

O objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão e aplicar outras ações, como busca e apreensão decorrentes de investigação criminal, além de patrulhamento ostensivo. As ações visavam cumprir 39 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão nos municípios de Cianorte, Maringá, Campo Mourão, Paranavaí e Umuarama.

"As polícias Civil e Militar cumpriram os mandados, o que resultou também na apreensão de armas e celulares. Não medimos esforços para fazer a identificação das pessoas alvos dos mandados", disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. "As equipes fizeram um excelente trabalho integrado, com o apoio das ferramentas de inteligência e monitoramentos e com todas as autorizações do Poder Judiciário para que essa quadrilha fosse identificada e responsabilizada”, destacou o secretário.

As investigações iniciaram em setembro deste ano, em virtude de diversos crimes praticados por integrantes de uma organização criminosa com histórico em diversas ações no Paraná. “A ação desta quinta-feira resultou em apreensões e prisões que são referentes a investigação, que iniciou após a morte de um policial militar, em Cianorte, durante confronto com quadrilha ligada a crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, entre outros", explicou o delegado-chefe da Subdivisão da PCPR em Cianorte, Jonas Eduardo Peixoto do Amaral.

"Essa ação integrada com a Polícia Militar é um modelo que vem dando muito certo no âmbito regional. Vamos dar continuidade em várias outras ações”, explicou.

