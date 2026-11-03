Operação Finados registra 11 mortes e 81 acidentes nas rodovias federais do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na segunda-feira (2) a Operação Finados 2026 com o registro de 11 mortes, 84 feridos e 81 acidentes nas rodovias federais que cortam o Paraná. Durante os quatro dias de fiscalização especial, iniciada em 30 de outubro, as colisões frontais e os atropelamentos de pedestres foram os principais causadores de tragédias, respondendo por 82% dos óbitos. Ao todo, foram seis mortes em batidas de frente e três em atropelamentos.

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A ocorrência mais grave do feriado prolongado aconteceu na manhã de segunda-feira na BR-277, em Palmeira, onde uma colisão frontal deixou quatro mortos. As demais mortes foram registradas de forma pulverizada entre sexta-feira e domingo. A cronologia trágica incluiu batidas e capotamentos nas regiões de Guarapuava, Curitiba, São José dos Pinhais, Chopinzinho e também em Palmeira, além de atropelamentos fatais reincidentes no trecho urbano de Sarandi, na BR-376.

O balanço da PRF também revelou a imprudência de muitos motoristas ao longo do feriado. Os radares da corporação flagraram 2.781 veículos em excesso de velocidade. Além disso, os agentes autuaram 191 condutores por ultrapassagens em faixa contínua e registraram 183 infrações por falta do uso de cinto de segurança, somando motoristas e passageiros. O transporte irregular de crianças sem a cadeirinha ou assento de elevação resultou em 28 notificações.

Para inibir a combinação de álcool e direção, a PRF fiscalizou mais de 3,6 mil veículos e realizou 3.100 testes de bafômetro, que resultaram em sete autuações e duas prisões por embriaguez. A distração também foi alvo das equipes, que multaram 50 motoristas por uso de celular e 41 pelo descumprimento da Lei do Descanso. Paralelamente às ações de fiscalização, a PRF promoveu 48 atividades presenciais de educação para o trânsito, levando palestras e orientações sobre segurança a mais de mil passageiros e condutores.