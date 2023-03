Operação do MPPR apura possíveis crimes eleitorais no Paraná

Da Redação

A operação ocorre em Curitiba e Campo Magro

O Ministério Público do Paraná deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Claquete, que apura a prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações e falsidade ideológica eleitoral supostamente praticados por candidaturas em campanhas eleitorais de 2014, 2016 e 2018. A ação é promovida por meio da Promotoria Eleitoral com atuação na 3ª Zona Eleitoral do estado e com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, sendo 15 em Curitiba e um em Campo Magro, na Região Metropolitana, em endereços de residências e empresas relacionadas aos investigados.

No cumprimento das ordens judiciais, expedidas pelo Juízo foram apreendidos telefones celulares, tablets, computadores, documentos, valores em dinheiro, armas de fogo e drogas. As apurações tramitam sob sigilo.

