Operação do MP e da PM mira tráfico de drogas no Norte do PR

Uma operação foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (18), pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) em conjunto com a Polícia Militar (PM), em Cornélio Procópio, Norte do Paraná. A ação, desencadeada pela 2ª Promotoria de Justiça do município, tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa estabelecida na cidade com forte atuação no tráfico de drogas sintéticas.

Até o momento, a Operação Arroba resultou na prisão de 13 pessoas, além de 11 mandados de busca e apreensão em diversos bairros do município. As autoridades coletaram quantidades significativas de maconha e entorpecentes sintéticos, armas de fogo, balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

Conduzidas pelo MPPR e pela PM, as investigações tiveram início em janeiro deste ano, a partir da prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo criminoso. A ação foi executada com suporte da Agência Local de Inteligência do 18º Batalhão da PM e contou com a participação de 53 policiais militares (do 5º, 18º e 30º BPM), de integrantes do Canil da Polícia Militar e ainda do Batalhão de Operações Aéreas.

Confira as imagens aéreas feitas pela polícia durante a operação:

