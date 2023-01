Operação do Gaeco mira quadrilha que desviava cargas de soja no Paraná

Da Redação

Quadrilha teria se apropriado d e nove cargas de soja

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira (19), a Operação Perfídia, que investiga a prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento particular e apropriação indébita, envolvendo empresários e motoristas de caminhões. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades paranaenses de Cascavel, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Francisco Beltrão e Realeza e também em Elias Fausto, no estado de São Paulo.

Conforme apurado pelo MPPR, os investigados teriam se apropriado de pelo menos nove cargas de soja que tinham como origem diversas cidades do Mato Grosso do Sul, com destino ao porto de Imbituba, em Santa Catarina. Para o transporte dessas cargas, uma cooperativa de caminhões contratou quatro empresas do Paraná – nenhuma das cargas, porém, foi entregue no destino, o que implicou em um prejuízo de quase R$ 1 milhão. Na tentativa de comprovar a entrega do produto no porto, o grupo criminoso falsificou documentos. As contratações foram feitas por intermédio de um empresário de Realeza, já conhecido das autoridades policiais pela prática de diversos crimes.

Duas pessoas foram presas em flagrante, por posse irregular de arma de fogo e armazenamento indevido de agrotóxicos. Dentre os objetos apreendidos na operação, estão aparelhos celulares, computadores e documentos, que serão periciados pelo Instituto de Criminalística e em seguida analisados pelo Gaeco. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo Criminal de Dois Vizinhos.

