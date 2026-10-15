Operação do Gaeco mira policial civil e empresários por fraude em abastecimento de viaturas no PR

Além da fraude, grupo é suspeito de furtar componentes de automóveis apreendidos sob a guarda da Polícia Civil

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (15) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil investiga um esquema de corrupção envolvendo um policial civil e empresários em Cianorte, no noroeste do Paraná. Batizada de Tanque Fantasma, a ação apura a prática de peculato, receptação qualificada e associação criminosa ligados ao desvio de combustíveis de viaturas oficiais e ao furto de peças de veículos apreendidos.

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Para desarticular o grupo, as autoridades saíram às ruas com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva, dez de busca e apreensão e seis de busca pessoal. As ordens foram expedidas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal de Cianorte, que também determinou o bloqueio de ativos financeiros, a indisponibilidade de dois imóveis e a quebra de sigilo dos dispositivos eletrônicos apreendidos. O policial investigado, um ex-superintendente da 21ª Subdivisão Policial do município, teve a posse e o porte de armas suspensos, além de seus itens funcionais imediatamente recolhidos pela corporação.

As apurações apontam que o agente público participava ativamente de duas frentes de desvios. A principal delas consistia na simulação de abastecimento das viaturas utilizando cartões de frota do Estado para justificar o pagamento de combustíveis que nunca foram fornecidos. O cruzamento de dados com auditorias periciais confirmou inconsistências nas marcações e fortes indícios de adulteração no hodômetro de uma das viaturas utilizadas pelo suspeito, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 42 mil aos cofres públicos.

A segunda frente do esquema criminoso ocorria dentro dos pátios do Estado. A investigação revelou a subtração de peças e componentes de carros apreendidos que estavam sob a custódia da própria Polícia Civil. Segundo o Ministério Público, esse material furtado era repassado e receptado por empresários da cidade que atuam no ramo de comércio de autopeças e desmanches.

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Todos os documentos e aparelhos apreendidos durante a operação passarão por uma análise técnica rigorosa para individualizar a conduta de cada um dos envolvidos e embasar os próximos passos do processo criminal. Detalhes adicionais sobre as prisões e os materiais confiscados serão apresentados em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, na sede do órgão em Cianorte.