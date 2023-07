Operação do Gaeco mira PMs envolvidos em tráfico de drogas em Londrina

O Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), juntamente com a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Paraná, deflagrou na manhã desta quarta-feira (5) a Operação Rebote, investigação que apura a participação de policiais militares no tráfico de drogas e peculato. Os suspeitos integram a Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam).

continua após publicidade

As autoridades estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã para cumprir seis mandados de busca e apreensão e busca pessoal e quatro mandados de prisão temporária. As ordens foram expedidas pelo Juízo da Vara de Auditoria da Justiça Militar do Paraná e cumpridas nas cidades de Londrina e Ibiporã.

- LEIA MAIS: Polícia Civil realiza operação contra furto de cargas no Paraná

continua após publicidade

As investigações do Gaeco começaram em janeiro deste ano, após a prisão em flagrante de um PM, em Londrina, no momento em que recebia uma arma de fogo e dinheiro oriundos do tráfico de drogas. As apurações indicaram que ele estava associado com um particular na exploração de um ponto de venda de entorpecentes, local conhecido como “biqueira”.

Constatou-se que o particular indicava ao policial alguns pontos de venda de entorpecente explorados por terceiros. O PM, então, em conluio com outros policiais, realizava abordagens e apreensões e repassava as drogas, para que fossem vendidas no seu ponto de venda. Também é investigada a possível subtração de R$ 4 mil de um suspeito de tráfico da Zona Norte de Londrina.

Siga o TNOnline no Google News