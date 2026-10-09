Operação do Gaeco mira oficial e sedes da Polícia Militar no PR

Ação do Ministério Público apura participação de agentes públicos em homicídio e alteração de cenários de crime

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (9) contra policiais militares investigados por homicídio e fraude processual em Curitiba. Denominada Operação Alecto, a ação foi conduzida pelo núcleo da capital paranaense.

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As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Curitiba e executadas na residência de um oficial da Polícia Militar do Paraná, além de instalações corporativas. Entre os locais vistoriados pelas equipes de investigação estão as sedes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e do 23º Batalhão de Polícia Militar.

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Os cumprimentos dos mandados contaram com o suporte direto da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná. As apurações seguem em andamento para esclarecer o envolvimento dos servidores em condutas criminosas e a eventual manipulação de elementos constitutivos em ocorrências policiais.