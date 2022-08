Operação do Gaeco mira grupo suspeito de receber suborno, no PR

Da Redação

A operação é realizada nesta quinta-feira (11)

Um grupo suspeito de receber suborno para liberar mercadorias contrabandeadas do Paraguai é alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Medianeira, oeste do Estado, nesta quarta-feira.

Um dos mandados foi cumprido na Delegacia de Polícia Civil (PC) do município, pois, segundo o Gaeco, um dos alvos é um investigador que trabalha no local. Outro suspeito, conforme o Gaeco, é um ex-agente penal.

A investigação apura possíveis crimes de concussão, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Conforme o Gaeco, foi autorizada a apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares e dinheiro em espécie, além de armas eventualmente em poder dos investigados.

Todos materiais apreendidos serão encaminhados ao Gaeco em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Com informações do g1.

