Operação descobre pista de avião clandestina no Paraná

A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD-PY) encontrou uma pista clandestina durante ações da operação que prendeu o paranaense Ricardo Luiz Picolotto, apontado como fornecedor de armas e drogas para grupos criminosos de São Paulo e do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada no sábado (23), juntamente a vídeos que mostram a pista em meio à vegetação da área rural da cidade de Corpus Christi, no Paraguai, a cerca de 200 quilômetros de Foz do Iguaçu, no Paraná.

“Foi detectada uma pista clandestina que estava sendo preparada para servir de plataforma para estruturas de tráfego aéreo. Próximo a este ponto, também foi localizada uma casa utilizada pela facção criminosa como base a partir da qual foram planejadas ações criminosas que vão desde agressões, extorsões, homicídios e tráfico de drogas”, afirmou a pasta.

O advogado do suspeito disse que não há nenhuma prova da "conexão dos fatos" em relação ao investigado. Disse ainda que Ricardo Luiz Picolotto tem o nome mencionado a outras pessoas ligadas ao tráfico de forma "leviana". Picolotto foi preso sob a suspeita de tráfico de drogas e armas no dia 19 de dezembro. Segundo investigação, ele era responsável pela organização logística de um grupo criminoso que oferecia armas e drogas para facções atuante no Rio de Janeiro e São Paulo.

