Operação de resgate encontra corpo de homem que caiu de jet ski no Paraná

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quarta-feira (26), o corpo de Alex Budke Viana, de 49 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (22) após cair de uma moto aquática na zona rural de Cascavel, no Oeste do Paraná. O cadáver da vítima foi localizado na represa do Reassentamento São Francisco, a cerca de 50 metros de uma das margens e próximo ao ponto inicial demarcado pelas equipes de resgate. Alex estava no local acompanhado de familiares para comemorar o próprio aniversário quando sofreu o acidente aquático.

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As buscas duraram cinco dias e exigiram suporte tecnológico devido às condições adversas do lago, que apresenta profundidade média de 7 metros, águas geladas e visibilidade reduzida por lama e musgo. Para superar esses obstáculos, a corporação contou com o apoio do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), vindo de Curitiba com um sonar de alta tecnologia. O equipamento permitiu mapear o fundo da represa e indicar o ponto exato onde a vítima estava submersa, viabilizando o trabalho dos mergulhadores.

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Após a retirada do corpo da água, a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica e apurar as circunstâncias oficiais do afogamento. O Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel recolheu o corpo para os exames necroscópicos, enquanto a família do homem, que acompanhava os trabalhos no local desde o início das operações, foi informada do desfecho pelas equipes de resgate.