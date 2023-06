Operação de buscas pelo garoto desaparecido é adaptada pelos bombeiros

Siga o TNOnline no Google News

No quinto dia de buscas pelo garoto Thiago Vinícius, de apenas 2 anos, desaparecido desde o último sábado (10) na Usina Três Bocas, zona rural de Londrina, as equipes do Corpo de Bombeiros modificam as operações para encontrar a criança ou pistas que ajudem a desvendar o caso.

Segundo o tenente Adriano Amaral, a ideia principal é a utilização de cães especializados em diferentes situações, como buscas em matas, buscas específicas de crianças e também buscas de corpos. Como desde o início das buscas não foram encontrados rastros ou pistas, as equipes continuam as operações.

Ao todo, os bombeiros percorreram cerca de 13 quilômetros e não encontraram a criança. Independente da utilização dos cães, Amaral diz que as equipes já vistoriaram toda a região e devem continuar as buscas, mesmo que não encontrem pistas ou a criança, durante 15 dias, como protocolo do Corpo de Bombeiros.

"Nós nos colocamos na situação da vítima, então interpretamos as dores como se fôssemos da família e voltamos frustrados após um dia de buscas sem sucesso", explica, ressaltando que a equipe é preparada para acompanhar as buscas com o máximo de profissionalismo.

Com relação às chuvas, o tenente diz que o tempo chuvoso é prejudicial para buscas terrestres e atrapalha o trabalho dos cães, pois a água elimina rastros e odores. Em outros casos, as chuvas auxiliam buscas pela superfície do rio em casos de afogamento, pois movimenta pedras e galhos submersos, possibilitando que o corpo fique em evidência.

Com informações: Tarobá News

