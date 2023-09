Operação da Receita Federal e PRF apreende 611 kg de maconha

Uma ação realizada em conjunto pelas equipes da Receita Federal de Maringá e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um casal e na apreensão de 611kg de maconha na noite desta quinta-feira (27).

De acordo com a RF, a droga era transportada em um automóvel com placas de Paranhos- MS, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. No entanto, foram constatadas que as placas são clonadas, mas o carro não tem queixa de furto e nem roubo.

O automóvel foi parado em um trecho da PR-323, próximo ao município de Paiçandu. Depois da confirmação de carregamento ilícito, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a sede da Delegacia da Polícia Federal, para serem realizadas as devidas providências.

Já as drogas foram entregues na Divisão Estadual de Narcóticos, núcleo de Maringá. A maconha estava dividida em dezenas de tabletes, seria entregue em São Paulo.

