Balanço de quatro dias de fiscalização aponta 92 acidentes; ações também resultaram na apreensão de drogas e na prisão de motoristas embriagados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Consciência Negra com o registro de quatro mortes, 93 feridos e 92 acidentes nas rodovias federais que cortam o Paraná. O balanço abrange os quatro dias de mobilização, realizados entre 19 e 22 de novembro, período em que os agentes intensificaram a fiscalização de trânsito e o combate à criminalidade.

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Metade dos acidentes fatais ocorreu logo no primeiro dia da operação, na quinta-feira (19), na BR-116, em Curitiba. Na madrugada, um pedestre morreu atropelado e, no início da manhã, o ocupante de uma motocicleta perdeu a vida após sofrer uma queda. As outras duas ocorrências com óbitos envolveram uma colisão traseira entre uma moto e um caminhão na BR-376, em Mandaguaçu, na sexta-feira (20), e o atropelamento de um pedestre na BR-272, em Guaíra, na noite de sábado (21).

Imprudência e embriaguez

No combate às irregularidades ao volante, a PRF realizou 3.291 testes de bafômetro. A fiscalização resultou em 53 autuações por consumo de álcool e na prisão de seis condutores que dirigiam embriagados. O desrespeito aos limites da via também foi expressivo, com os radares captando 2.050 imagens de veículos em excesso de velocidade e os agentes flagrando 335 ultrapassagens proibidas em faixa contínua.

A negligência com os equipamentos de segurança gerou multas para 125 motoristas e 90 passageiros que viajavam sem o cinto de segurança, além de 21 casos de crianças transportadas sem a cadeirinha adequada. Os policiais ainda autuaram 30 motoristas pelo uso do celular na direção e 101 profissionais do volante por descumprimento da Lei do Descanso, que exige pausas obrigatórias.

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Combate ao crime e conscientização

Paralelamente à segurança viária, a operação atuou na repressão ao crime, totalizando 38 pessoas detidas por delitos diversos. As equipes interceptaram grandes carregamentos ilícitos, apreendendo 875 quilos de maconha, 124,5 quilos de cocaína, meia tonelada de agrotóxicos e 156,5 mil maços de cigarros contrabandeados.

Para tentar reverter o cenário de violência no trânsito, a PRF também promoveu ações educativas durante o feriado. Ao todo, foram realizadas 67 atividades, como palestras, orientações em ônibus de viagem e sessões do Cinema Rodoviário, que alcançaram mais de 1,5 mil pessoas e abordaram 850 veículos.