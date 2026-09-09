Operação da Polícia Civil mira grupo criminoso que furtou 2 mil cabeças de gado no Paraná

A Polícia Civil do Paraná deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9), uma operação contra uma organização criminosa especializada no furto de gado no estado. O grupo é investigado por ter subtraído mais de dois mil animais e provocado um prejuízo estimado em R$ 10 milhões desde 2019. Na ação, os agentes saíram para cumprir 17 mandados de prisão preventiva e 47 mandados de busca e apreensão.

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As ordens judiciais abrangem endereços localizados em 16 municípios paranaenses: Alto Paraná, Paranacity, Cruzeiro do Sul, Colorado, Itaguajé, Uniflor, Nova Esperança, Astorga, Jaguapitã, São João do Caiuá, São Jorge do Ivaí, São Geraldo, Luiziana, Campo Mourão, Araruna e Roncador. Até o momento, os nomes dos alvos e o balanço consolidado de prisões e apreensões não foram revelados pelas autoridades.

Foto: Divulgação PCPR Foto: Divulgação PCPR

A investigação teve início em agosto de 2025, após o comunicado sobre o furto de 29 cabeças de gado em Alto Paraná. A partir desse caso, as equipes policiais conseguiram mapear a estrutura do grupo, composto por cerca de 40 integrantes que se dividiam em cinco funções estratégicas: reconhecimento das propriedades rurais, execução dos furtos, apoio logístico, fraude de documentos para simular a legalidade dos rebanhos e escoamento dos animais para leilões e receptadores. Ao todo, a polícia identificou 340 boletins de ocorrência vinculados às atividades da quadrilha nos últimos anos.

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O grupo é investigado pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado de semoventes, receptação, corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistema de informação, adulteração de sinal identificador de veículo e crimes contra a saúde pública.