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Operação da Polícia Civil investiga fraude de R$ 6,2 milhões contra empresa de Maringá

A ação policial cumpre mandados de busca e apreensão em Alto Paraná, Maringá, Nova Esperança, Paiçandu e São Pedro do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Operação da Polícia Civil investiga fraude de R$ 6,2 milhões contra empresa de Maringá
Autor Operação foi realizada nesta manhã de terça-feira - Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Grão de Ouro, para investigar um esquema de furto, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio que teria causado um prejuízo de mais de R$ 6,2 milhões a uma empresa de Maringá.

-LEIA MAIS: Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira (20); veja exceções

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A operação cumpre mandados de busca e apreensão em Alto Paraná, Maringá, Nova Esperança, Paiçandu e São Pedro do Paraná. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 4,8 milhões nas contas dos investigados e a apreensão de veículos, caminhões e reboques. Os pedidos de prisão preventiva foram indeferidos.

Segundo a investigação, o grupo utilizava caminhões com carrocerias vazias para retirar farelo de milho da empresa, com a participação de funcionários que fraudavam o sistema de pesagem. Ao todo, 14 pessoas físicas e jurídicas são alvos da operação.

O caso começou a ser investigado após prisões em flagrante por furto qualificado, em novembro de 2025. A PCPR também identificou suspeitas de movimentações financeiras irregulares e transferências simuladas de imóveis e veículos para ocultar o patrimônio.

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Com informações do GMC Online

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fraude JUSTIÇA lavagem de dinheiro maringa polícia civil
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