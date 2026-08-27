Operação da polícia civil interdita 13 câmaras de bronzeamento artificial no PR

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Vigilância Sanitária interditou 13 câmaras de bronzeamento artificial em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado, nesta quarta-feira (26). A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça para averiguar o uso irregular dos equipamentos em estabelecimentos e endereços ligados aos investigados.

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Durante as vistorias, as equipes encontraram os aparelhos instalados e prontos para uso em seis dos locais fiscalizados. Diante das irregularidades sanitárias identificadas, a Vigilância Sanitária aplicou as medidas administrativas cabíveis e efetuou o lacre de todos os equipamentos, proibindo o seu funcionamento.

Duas pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre as atividades. Conforme explicou o delegado Anderson Andrei, o objetivo da mobilização foi interromper a prática ilícita e resguardar a saúde da população, visto que o uso desse tipo de equipamento é proibido pela regulamentação sanitária nacional.

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Os envolvidos na exploração do serviço poderão responder por crimes de desobediência e contra a saúde pública, além de estarem sujeitos às sanções administrativas do órgão de fiscalização. A PCPR reforça que a população pode enviar informações anonimamente pelo telefone 197 ou pelo Disque-Denúncia 181. Ocorrências em andamento devem ser comunicadas à Polícia Militar pelo 190.