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FRANCISCO BELTRÃO

Operação da polícia civil interdita 13 câmaras de bronzeamento artificial no PR

Força-tarefa cumpriu sete mandados de busca e apreensão em estabelecimentos e residências da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Operação da polícia civil interdita 13 câmaras de bronzeamento artificial no PR
Autor A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça - Foto: Divulgação/PCPR

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Vigilância Sanitária interditou 13 câmaras de bronzeamento artificial em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado, nesta quarta-feira (26). A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça para averiguar o uso irregular dos equipamentos em estabelecimentos e endereços ligados aos investigados.

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Durante as vistorias, as equipes encontraram os aparelhos instalados e prontos para uso em seis dos locais fiscalizados. Diante das irregularidades sanitárias identificadas, a Vigilância Sanitária aplicou as medidas administrativas cabíveis e efetuou o lacre de todos os equipamentos, proibindo o seu funcionamento.

Duas pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre as atividades. Conforme explicou o delegado Anderson Andrei, o objetivo da mobilização foi interromper a prática ilícita e resguardar a saúde da população, visto que o uso desse tipo de equipamento é proibido pela regulamentação sanitária nacional.

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Os envolvidos na exploração do serviço poderão responder por crimes de desobediência e contra a saúde pública, além de estarem sujeitos às sanções administrativas do órgão de fiscalização. A PCPR reforça que a população pode enviar informações anonimamente pelo telefone 197 ou pelo Disque-Denúncia 181. Ocorrências em andamento devem ser comunicadas à Polícia Militar pelo 190.

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câmaras de bronzeamento irregularidades polícia civil Saúde Pública vigilancia sanitária
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