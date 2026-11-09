Operação da Polícia Civil contra o tráfico prende quatro pessoas no PR e em MG
Mandados foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (9). Investigação começou após apreensão de um celular em Tijucas do Sul, em março deste ano
Policia Civil
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas na manhã desta segunda-feira (9) durante uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada em cidades paranaenses e em Minas Gerais. A ofensiva cumpriu mandados judiciais em São José dos Pinhais, Colombo e Londrina, no Paraná, além de Varginha, no estado mineiro, contando com o apoio operacional da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
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A ação é o desdobramento de uma investigação iniciada em março deste ano no município de Tijucas do Sul. Naquela ocasião, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreenderam o celular de um dos investigados. Segundo o delegado da PCPR, Thiago Andrade, as informações extraídas do aparelho foram fundamentais para mapear e identificar uma organização criminosa que comandava a venda de entorpecentes em Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Curitiba.
Com base nas provas reunidas ao longo dos meses, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva dos envolvidos, além de mandados de busca, apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos. Durante as vistorias realizadas nesta segunda-feira, as equipes localizaram dinheiro em espécie, novos aparelhos celulares e diversas caixas de cigarros eletrônicos. A descoberta desse material resultou na autuação em flagrante de um dos alvos pelo crime de contrabando.
Os quatro detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para desarticular totalmente a rede criminosa e localizar um quinto suspeito de integrar o grupo, que atualmente é considerado foragido.