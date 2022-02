Operação da PF mira grupo suspeito de movimentar R$ 11 mi

Da Redação

Um grupo suspeito de movimentar de forma ilegal R$ 11 milhões em seis meses está na mira da Polícia Federal (PF), no Paraná. A corporação desencadeou, na manhã desta terça-feira (8), uma operação contra a organização criminosa, que tem ligação com o tráfico internacional de drogas e outros crimes.

Ao todo, os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Curitiba, Colombo e Santo Antônio do Sudoeste.



A operação foi batizada de Narcolaungry e é derivada da operação Narcobroker, que investiga o tráfico de cocaína para a Europa.

De acordo com as informações da PF, o grupo é especializado em lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos com operações de tráfico de drogas.

As investigações apontaram que a organização criminosa utilizava empresas de fachada para facilitar o esquema ilícito. Além disso, um posto de combustíveis, em Itajaí, Santa Catarina, foi adquirido pelo grupo.

Com o andamento das investigações, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros, além de sequestro de imóveis, apreensão de veículos e de um avião.

