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'LABOR FICTUS'

Operação da PF mira fraude milionária em Maringá e região no Seguro-Desemprego

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em cinco municípios do Paraná e São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 08:36:07 Editado em 06.05.2026, 08:36:02
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Operação da PF mira fraude milionária em Maringá e região no Seguro-Desemprego
Autor Operação da PF é realizada nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

A Polícia Federal, com a participação do serviço de inteligência do Ministério do Trabalho e Emprego, deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Labor Fictus, desenvolvida para desarticular um esquema de fraudes na concessão do Seguro-Desemprego em cidades de São Paulo e Paraná, incluindo Maringá e região.

-LEIA MAIS: Invasores sabotam alarme e furtam laboratório no centro de Apucarana

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Segundo a PF, criminosos utilizavam a estrutura de empresas de contabilidade e registros falsos em nome de terceiros e, após a criação de vínculos inexistentes, solicitavam o pagamento do Seguro-Desemprego ao governo federal.

A corporação ainda estima que o prejuízo aos cofres públicos poderia ultrapassar R$ 8 milhões caso todos os pedidos irregulares fossem efetivados.

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Maringá, Marialva-PR, Paranaguá-PR, Curitiba-PR e Santana de Parnaíba-SP.

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Com informações do GMC Online

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Fraudes Trabalhistas Operação Labor Fictus paraná Polícia Federal São Paulo seguro desemprego
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