Operação da PC mira organização que aplica golpe do delivery

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (16) em uma operação contra uma organização criminosa responsável por aplicar golpes do delivery em Curitiba. Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente em São Paulo e Diadema (SP).

Cerca de 70 policiais civis têm como objetivo cumprir 29 ordens judiciais, sendo 16 mandados de busca e apreensão, sete de bloqueios de conta e seis de prisão temporária. A ação conta com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais e do Garra da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

O golpe é aplicado por criminosos que se passam por entregadores de aplicativos de delivery de comida. Ao fazer o pagamento pela máquina de cartão, o golpista registra o débito de um valor muito superior ao da compra.

Dez famílias foram vítimas dos criminosos e procuraram a PCPR. Conforme apurado, os indivíduos cometiam o crime no Paraná e em São Paulo.

No decorrer das diligências, a PCPR ainda constatou que os criminosos faziam paralelamente um comércio ilegal de compra e aluguel de perfis de motoristas dos aplicativos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.