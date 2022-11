Operação da PC mira organização criminosa ligada ao tráfico no PR

Da Redação

A ação ocorre simultaneamente em Loanda e Porto Rico

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (16) para cumprir dez ordens judiciais, sendo três de prisão temporária, duas de busca e apreensão e cinco de sequestro de bens, contra uma associação criminosa ligada à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas.

A ação está se desenvolvendo simultaneamente nos municípios de Loanda e Porto Rico, no Noroeste do Estado. Durante as investigações verificou-se que o grupo distribui drogas nas cidades.

Além dos mandatos, foram sequestrados dois veículos de luxo, uma carreta para transporte de jet sky e um jet sky. Também houve o bloqueio de dois imóveis e três contas bancárias, cujos valores ultrapassam R$ 1 milhão.

A operação, deflagrada a menos de um mês do Verão Maior Paraná, visa reprimir o tráfico de drogas e trazer mais segurança aos milhares de turistas que frequentam as praias de água doce da região nesse período. Durante a temporada haverá efetivo policial reforçado nas duas cidades.

