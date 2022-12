Operação da FF combate crime de pornografia infantil em Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Policiais Federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e efetuaram uma prisão em flagrante durante a operação

A Polícia Federal de Londrina, no Norte do Paraná, deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) uma operação de combate ao crime de pornografia infantil. A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão e efetuou a prisão em flagrante de um homem de 55 anos.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Federal, o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi no bairro Aurora, onde se deu também a prisão em flagrante. Foram apreendidos um celular e diversas mídias.

LEIA MAIS: Em seis horas, PRF apreende 1,5 tonelada de maconha em três ocorrências

continua após publicidade .

O preso, um homem de 55 anos, é trabalhador da construção civil e não possuía antecedentes criminais. O preso conduzido para a Delegacia da Polícia Federal, em Londrina, e após ser interrogado pela autoridade policial no âmbito das investigações, seria encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC), em Londrina, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

A Polícia Federal esclarece que os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, enquanto os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio esses arquivos, são punidos com reclusão de 3 a 6 anos, e multa.

A operação da PF foi batizada de Operação Falcão Peregrino. Segundo a PF, o nome é em referência à ave de rapina Falcão-Peregrino, que é o animal mais rápido do mundo, numa alusão metafórica à conduta investigativa policial que precisa ser rápida e certeira para selecionar e capturar alvos dessa natureza. A operação faz parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação PF Além de um preso, os policiais também apreenderam um celular e mídias no âmbito da operação contra o crime de pornografia infantil

Siga o TNOnline no Google News