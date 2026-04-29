Operação contra pedofilia prende jovem e apreende material no Paraná

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A operação contra pedofilia em Maringá resultou na prisão em flagrante de um jovem de 19 anos, morador de Umuarama, nesta terça-feira (28), durante uma ação nacional da Polícia Federal contra crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes. Inicialmente, os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão na casa do investigado, mas a prisão ocorreu após a descoberta de material ilegal.

Segundo a Polícia Federal, os policiais encontraram uma quantidade relevante de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil durante as buscas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Bate-boca: deputados se enfrentam no plenário e colegas evitam briga no PR

Conforme a investigação, o suspeito também administrava grupos fechados usados para compartilhar esse material criminoso.

O nome do preso não foi divulgado oficialmente pela corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Paraná, a operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, Guaíra, Foz do Iguaçu e Cascavel.

Operação mobilizou forças policiais em vários estados

A Operação Nacional Proteção Integral IV cumpriu, em todo o país, 159 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva. Além disso, foram registradas 44 prisões em flagrante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, 503 policiais federais participaram da ofensiva, com apoio de 243 policiais civis em diversos estados, incluindo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul.

A ação integra uma força-tarefa nacional e internacional para combater redes de exploração sexual infantil e identificar responsáveis por armazenamento e distribuição de conteúdo criminoso.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE













CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



