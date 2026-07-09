Operação conjunta resgata 18 trabalhadores em situação análoga à escravidão em fazenda do PR

Vítimas foram retiradas de ambiente insalubre e encaminhadas para uma casa de apoio em Umuarama. Responsável pelo local foi levado à Polícia Federal

Uma operação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) resgatou 18 trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão em uma fazenda na zona rural de Ivaté, no Noroeste do Paraná. A ação de fiscalização ocorreu na manhã do último sábado (6). O responsável pela propriedade foi identificado no local, detido pelas equipes policiais e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra, que dará continuidade às investigações e à autuação criminal.

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A força-tarefa foi deflagrada após o MPT de Umuarama solicitar o apoio tático da 4ª Companhia do BPFron para averiguar as suspeitas de irregularidades na fazenda. Ao chegarem à propriedade, os peritos do Ministério Público do Trabalho realizaram entrevistas detalhadas com o grupo de trabalhadores rurais. Durante as avaliações, os agentes constataram a existência de um ambiente altamente insalubre e condições degradantes que caracterizam o trabalho análogo à escravidão.

Diante do flagrante, os 18 trabalhadores receberam orientações das autoridades e foram imediatamente retirados da zona de risco. Após o resgate da propriedade rural, o grupo foi levado para uma casa de apoio localizada em Umuarama. No abrigo, as vítimas passaram a receber suporte integral e assistência direta do Ministério do Trabalho, enquanto aguardam os trâmites legais para a regularização de seus direitos e os próximos passos do inquérito federal contra o empregador.





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