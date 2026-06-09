Operação conjunta mira organização transnacional de contrabando e lavagem de dinheiro

Uma operação conjunta da Polícia Federal, Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal desarticulou, nesta terça-feira (9), uma organização criminosa transnacional especializada em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos e lavagem de dinheiro. As operações, batizadas de Sicarius I e Sicarius II, também têm como alvo os crimes de falsificação de documentos, adulteração de placas veiculares e corrupção de servidores públicos.

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Para desmantelar o esquema, a 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra, no Paraná, expediu um amplo pacote de medidas judiciais. A ofensiva inclui 44 mandados de prisão preventiva, 14 de prisão temporária e 62 de busca e apreensão, cumpridos em 20 municípios espalhados pelos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. Entre as cidades paranaenses estão Londrina e Maringá.

Além das prisões, a Justiça determinou um forte estrangulamento financeiro da quadrilha, com 45 ordens de sequestro e bloqueio de contas bancárias, o cancelamento de registros de CPFs e CNPJs e a instauração de 67 procedimentos fiscais contra empresas situadas em 12 estados brasileiros. Também foram autorizadas medidas de cooperação jurídica internacional com o objetivo de rastrear bens, identificar envolvidos e aprofundar as investigações sobre possíveis ramificações e estruturas criminosas mantidas pelo grupo no exterior.

De acordo com as investigações, a quadrilha contava com uma estrutura altamente complexa, com divisão clara de tarefas e forte atuação interestadual. Para ocultar o patrimônio e dissimular a origem dos recursos milionários obtidos com o contrabando, os criminosos utilizavam mecanismos sofisticados de ocultação, recorrendo constantemente a empresas de fachada e interposição de pessoas, os chamados "laranjas".