Operação conjunta da PRE identifica Kombi que transportava vapers

Uma operação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizada na manhã desta segunda-feira (24) resultou na apreensão de uma grande quantidade de contrabando. Os ilícitos eram transportados em uma Kombi que foi abordada no km 9 da PR 986, em Rolândia. Foram apreendidos 218 itens principalmente cigarros eletrônicos e essências.

A apreensão aconteceu durante ação conjunta, com participação da equipe de operação com cães da 2° Cia BPRv. Na vistoria, foi empregado o cão de detecção de entorpecentes, armas e munições, Arius. Após busca minuciosa no veículo, foram encontrados cigarros eletrônicos; vapers, ponteiras de vaporizadores e essência. Os produtos, oriundos do Paraguai, têm comercialização proibida no Brasil.

O motorista da Kombi, de 44 anos, foi detido. O veículo e os produtos ilícitos foram encaminhados para Pátio da Receita Federal, em Londrina.

