Operação conjunta da polícia do PR resulta em sete prisões

A droga foi apreendida e estava em um grande esquema de tráfico

Nesta sexta-feira (5), uma ação conjunta entre policiais estaduais e federais resultou na apreensão de mais de 400 quilos de maconha, sete pessoas presas e quatro veículos apreendidos. As três ocorrências foram registradas nos municípios de Novas Tebas, Manoel Ribas e Guarapuava, no Paraná.

Na primeira ação policial, o Batalhão da Polícia Rodoviária, 5ª Companhia da Polícia Militar e Operações com Cães realizavam um patrulhamento, quando, no quilômetro 262 da PRC-487, avistaram um Nissan Kicks de cor prata. O carro era rebaixado e estava bastante sujo. Ao tentarem abordar o veículo, o condutor acelerou e fugiu das autoridades.

Após buscas, os policiais encontraram sinais de fuga no quilômetro 27 da PR-460, entre Manoel Ribas e Nova Tebas. Em uma propriedade rural, há cerca de 2 quilômetros da rodovia, o Nissan Kicks foi localizado, recém-lavado e limpo. Dentro do veículo, as autoridades encontraram 439,7 kg de substância análoga à maconha.

O motorista foi encontrado se escondendo embaixo de um Fiat Uno, que pertencia a um morador da região. O homem foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo e as drogas, para a Delegacia de Polícia de Manoel Ribas





Segunda ocorrência

A equipe policial recebeu informações sobre um Corolla Cross que teria sido utilizado como batedor do Nissan Kicks apreendido em Manoel Ribas. As autoridades encontraram o carro em uma locadora de veículos, em Guarapuava, no momento em que o condutor e uma passageira mudavam seus pertences para um GM/Tracker.

Ao serem abordados, os suspeitos afirmaram que teriam ido para Foz do Iguaçu fazer comprar e se envolvido em um acidente, por isso a troca de veículos. Nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, durante interrogatório, a equipe policial analisou o celular de um dos suspeitos e constatou conversas que comprovavam que eles seriam os batedores.





Terceira ocorrência

Após o condutor do Nissan Kicks ser detido, conversas no seu telefone celular mostravam mais batedores envolvidos no crime de tráfico de drogas. Além do casal que já havia sido apreendido na segunda ocorrência com o Corolla Cross, um terceiro suspeito estaria no esquema dirigindo um Hyundai/HB-20.

Os policiais intensificaram o patrulhamento e, por volta das 22 horas, encontraram um T-Cross abandonado nas proximidades da área urbana de Guarapuava. O automóvel encontrava-se aberto e com o vidro dianteiro direito quebrado, porém sem nenhum ilícito em seu interior, apenas um forte odor característico de maconha, segundo informou a PM.

O carro foi apreendido com as placas alteradas e, enquanto se deslocavam para a 14ª SDP, as equipes policiais localizaram o veículo HB-20 estacionado em frente a uma lanchonete na Avenida Vereador Nereu Ramos. Os ocupantes do veículo estavam na companhia dos ocupantes de um veículo VW/Golf.

Todos paulistas, eles não souberam explicar para as autoridades por qual motivo estavam em Guarapuava. Após suspeita, os policial acabaram confirmando que um dos presentes era um dos batedores envolvidos no caso. Na delegacia, constatou que um dos abordados tinha mandado de prisão com origem em São Paulo.





Fonte: Informações Blog do Berimbau.

