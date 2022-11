Operação apreende mercadorias sem notas fiscais regulares no PR

Da Redação

A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual, de Guarapuava, em conjunto com o 27º Batalhão de Polícia Militar de União Vitória, realizou nesta semana operações de fiscalização de mercadorias na região Sul do Paraná. A operação foi voltada, principalmente, à produção primária em trânsito com notas fiscais irregulares e o uso de nota com informações falsas.

As ações ocorreram nos municípios de União da Vitória, Cruz Machado, Paulo Frontin, São Mateus do Sul, Irati, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares e Prudentópolis e seguem até a noite desta sexta-feira (18) em Inácio Martins e demais postos da Polícia Rodoviária Federal da região.

Até a tarde desta sexta-feira já tinham sido lavrados 44 autos de infração e apreendidos mercadorias e bens na ordem de R$ 4,9 milhões. Uma das cargas com situação fiscal irregular identificada foi a de 60 toneladas de trigo em grãos. Houve também apreensão de mercadoria de fibra ótica e material elétrico.

Os auditores fiscais da Receita Estadual, ao verificar o cumprimento da emissão da nota fiscal dos veículos, garantem o retorno de recursos aos municípios na área rural e, ao mesmo tempo, evitam a concorrência desleal no mercado, que prejudica empresas cumpridoras de seus deveres legais.

Agência Estadual de Notícias.

