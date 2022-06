Operação apreende mais de uma tonelada de drogas no PR

Da Redação

BPFRON e Polícia Federal apreendem mais de uma tonelada de droga em Francisco Alves

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em parceria com policiais federais, apreenderam mais de uma tonelada de droga durante a Operação Hórus. A ação integrada ocorreu na madrugada deste domingo (05), em Francisco Alves.

Segundo a polícia, durante o patrulhamento, as equipes tentaram abordar dois veículos que utilizavam dispositivo de fumaça, que causa a perda da visibilidade de quem trafega no local. Após cerco policial pelas rotas de fuga, uma outra equipe, que recebeu informações sobre a operação, também iniciou acompanhamento tático aos veículos.

Cerca de 35 quilômetros depois, sempre utilizando o dispositivo de fumaça para despistar os policiais, os suspeitos acessaram uma estrada rural, onde um dos envolvidos perdeu o controle e invadiu uma lavoura de milho. O outro veículo foi abandonado. Ambos fugiram em meio a mata e não foram encontrados

Na vistoria aos veículos, a polícia encontrou 1.103 quilos de substância análoga à maconha. Os dois veículos foram encaminhados à Polícia Federal de Guaíra.

OPERAÇÃO HÓRUS

A Operação Hórus é um desdobramento do programa Vigia. Além do BPfron e da PF, fazem parte outras unidades da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal, além das Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros militares, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Receita Federal e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).