Operação apreende 674 quilos de maconha e quase 16 quilos de cocaína na BR-277

Caso foi registrado na quinta-feira em um posto de combustíveis às margens da rodovia

Uma ação conjunta do Canil do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com apoio dos canis do 21º BPM e do 5º BPM, resultou na apreensão de 674 quilos de maconha e 15,86 quilos de cocaína na noite de quinta-feira (23), em um posto de combustíveis às margens da BR-277, em Foz do Iguaçu.

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Durante patrulhamento, os policiais encontraram uma caminhonete ao lado de uma carreta com placas paraguaias. Dois homens tentaram fugir, mas um deles foi alcançado e detido. O suspeito informou que a droga havia sido transferida da caminhonete para a carreta. Durante as buscas, foram localizados 674 quilos de maconha escondidos sobre uma carga de milho e um compartimento oculto na cabine contendo 15,86 quilos de cocaína.

O homem preso, as drogas e os veículos apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos de polícia judiciária.

Com informações do CGN