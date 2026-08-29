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"MATA ATLÂNTICA EM PÉ"

Operação aplica R$ 14,2 milhões em multas por desmatamento no Paraná

Ação coordenada pelo Ministério Público mobilizou órgãos ambientais e de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Operação aplica R$ 14,2 milhões em multas por desmatamento no Paraná
Autor Os responsáveis pelas irregularidades ficam sujeitos a sanções administrativas - Foto: Polícia Militar Ambiental

A 9ª edição da operação "Mata Atlântica em Pé" resultou na aplicação de R$ 14,2 milhões em multas por desmatamento ilegal em propriedades rurais do Paraná. Coordenada no estado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), a força-tarefa foi realizada entre os dias 17 e 27 de agosto em âmbito nacional, abrangendo os 17 estados detentores do bioma.

- leia mais: Colisão na PR-317 faz caminhão atingir muro de empresa entre Maringá e Iguaraçu

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No território paranaense, as equipes fiscalizaram 2 mil hectares de áreas suspeitas, o equivalente a 20 milhões de metros quadrados ou 2,8 mil campos de futebol, o que culminou na lavratura de 445 autos de infração ambiental. Os flagrantes ocorreram em municípios situados em regiões como os Campos Gerais, a área central e a Região Metropolitana de Curitiba.

As atividades de campo e vistoria contaram com a atuação conjunta do Instituto Água e Terra (IAT), do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo o MP-PR, as fiscalizações utilizam ferramentas de monitoramento remoto, a exemplo do sistema MapBiomas Alerta, além do emprego de drones e georreferenciamento para dar maior precisão e agilidade às inspeções presenciais.

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Os responsáveis pelas irregularidades ficam sujeitos a sanções administrativas, embargo de áreas, reparação integral dos danos e restrições no Cadastro Ambiental Rural e no acesso ao crédito agrícola, além de responderem nas esferas cível e criminal. Em balanço divulgado nacionalmente, a operação totalizou mais de R$ 100 milhões em multas aplicadas sobre uma área superior a 8,3 mil hectares fiscalizados em todo o país.

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​ Instituto Água e Terra fiscalização ambiental Mata Atlântica Monitoramento remoto Multas por desmatamento paraná
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