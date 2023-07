Onofre negocia linhas de crédito para municípios

O presidente interino da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC), de Arapongas, esteve reunido nesta segunda-feira, em Curitiba, com a diretoria da Agência Fomento Paraná, vinculada ao Governo do Estado. Entre os assuntos, foram avaliadas as linhas de crédito disponíveis para os municípios e o fortalecimento de parcerias para implantação de projetos de desenvolvimento socioeconômico que atendam os 399 municípios do Paraná.

continua após publicidade

Do encontro na Capital do Estado participaram o presidente da Fomento Paraná, Heraldo das Neves, o diretor de Operações do Setor Público da agência, Mounir Chaowiche, e o assessor de Operações do Setor Público da organização, Cláudio Pacheco. Onofre estava acompanhado do assessor jurídico da AMP, Moisés Pessuti.

-LEIA MAIS: Ciclistas araponguenses vão participar da 6ª Copa Nortede MTB

continua após publicidade

De acordo com Sérgio Onofre, para que essas parcerias sejam estabelecidas e atendam aos interesses maiores das prefeituras, a AMP pretende antes disso fazer um diagnóstico das demandas dos 399 municípios, de acordo com a realidade e vocação econômica de cada um. “O que a AMP pretende é realizar um trabalho mais técnico e, a partir daí, encaminhar à Fomento Paraná e ao governador Ratinho Junior dados concretos de cada município para obtenção de linhas de crédito”, afirma.

Na próxima terça-feira (25), estarão na sede da AMP um técnico da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que vai expor à diretoria da associação e demais prefeitos questões relacionadas à queda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS.

Auditores

Ainda nesta segunda-feira, Onofre recebeu na sede da AMP o presidente da Associação dos Auditores e Fiscais Tributários Municipais do Paraná (AFISCOPR), Eliel Mendes. O representante da categoria profissional apresentou a Sérgio Onofre todos os detalhes a respeito da realização do 1º Encontro de Auditores e Fiscais de Tributos dos Municípios do Norte do Paraná – Edição Londrina, que será realizado no Auditório do Hotel Blue Tree nos dias 24 e 25 de agosto. A AMP apoia o evento, bem como a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), também presidida por Sérgio Onofre.

Com o tema “Práticas de Fiscalização e Lançamento dos Tributos Municipais (nos Termos dos Apontamentos do TCE-PR)”, o evento também deverá ter a participação de representantes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e do deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos), que falará sobre a reforma tributária, além de vários outros convidados.

Siga o TNOnline no Google News