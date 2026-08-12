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AÇÃO DA PRF

'Ônibus torto' é flagrado pela polícia na BR-277 indo do Paraná para SP

Veículo fazia linha de Foz do Iguaçu para São Paulo e chamava a atenção pelas condições em que trafegava pela rodovia cheio de passageiros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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'Ônibus torto' é flagrado pela polícia na BR-277 indo do Paraná para SP
Autor O responsável pelo veículo foi autuado e recebeu prazo para providenciar a regularização dos equipamentoS - Foto: PRF

Um ônibus com inclinação muito acentuada foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu (PR), nesta segunda-feira (10). O veículo, que fazia a linha Foz do Iguaçu–São Paulo, foi parado por agentes após a condição estrutural chamar a atenção durante a fiscalização de rotina.

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Segundo a PRF, a inclinação comprometia a segurança viária e a integridade dos passageiros. O ônibus permaneceu na unidade operacional da PRF até que as irregularidades fossem corrigidas. Após a regularização, o veículo foi liberado para seguir viagem.

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Durante a fiscalização, também foram identificados diversos cintos de segurança com defeito. O responsável pelo veículo foi autuado e recebeu prazo para providenciar a regularização dos equipamentos.

Os agentes também realizaram uma ação de educação para o trânsito com os passageiros, reforçando a importância do uso correto do cinto de segurança durante todo o trajeto.

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