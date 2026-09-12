Ônibus tomba na BR-376 após sair da pista e passageiros ficam feridos

Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (11) em trecho de obras na rodovia; veículo seguia para o norte do Paraná

Um ônibus saiu da pista e tombou na noite desta sexta-feira (11) na rodovia BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu na alça de acesso próxima ao viaduto da Heineken, em um trecho onde são realizadas obras, nas proximidades da Avenida Pedro Wosgrau. O veículo, da empresa Expresso Nordeste. seguia em direção ao norte do Paraná.

📰 LEIA MAIS: Touro de rodeio escapa, mata mulher na rua e é morto por moradores no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cerca de 20 pessoas estavam no ônibus e foram atendidas pelas equipes de emergência. Há relatos de passageiros com ferimentos leves e moderados, além de pessoas que não se feriram. Algumas conseguiram deixar o veículo sozinhas, enquanto outras precisaram ser retiradas pelos bombeiros com o auxílio de uma escada.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária responsável pela rodovia foram mobilizadas para o atendimento. Várias ambulâncias foram deslocadas para prestar socorro aos passageiros, que foram resgartados com ferimentos leves e encaminhados para atendimento médico na cidade de Ponta Grossa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As circunstâncias que levaram o veículo a sair da pista ainda não foram informadas.