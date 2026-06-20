Ônibus tomba na BR-277 em Cascavel e deixa 22 passageiros feridos

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou 22 pessoas feridas, três delas em estado grave, na tarde de sexta-feira (19), no quilômetro 581 da BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná. O coletivo, que tinha como destino a cidade de Francisco Beltrão, tombou às margens da rodovia após o motorista tentar desviar do automóvel que seguia à frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro reduziu a velocidade para mudar de faixa e bloqueou a passagem. A pista molhada pela chuva contribuiu para que o condutor do ônibus perdesse o controle da direção durante a manobra evasiva.

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O resgate das vítimas exigiu uma operação complexa que mobilizou de forma integrada equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária EPR Iguaçu. O subtenente Lasta, dos bombeiros, relatou que duas pessoas ficaram presas às ferragens, sendo uma delas sob a estrutura do veículo tombado, o que demandou o uso de equipamentos e técnicas especializadas para o desencarceramento. Apesar da gravidade da ocorrência e do elevado número de vítimas, nenhuma morte foi registrada.

Os pacientes que inspiravam maiores cuidados são um homem de 74 anos e duas mulheres, de 68 e 52 anos. Eles foram encaminhados com urgência para o Hospital Universitário de Cascavel e para o Hospital São Lucas. Os demais passageiros sofreram apenas escoriações ou ferimentos leves e foram levados para Unidades de Pronto Atendimento do município, onde passaram por avaliação médica e apresentam quadro de saúde estável.

Durante os trabalhos de socorro, o trânsito na região precisou ser parcialmente interditado, com o bloqueio de uma das faixas para garantir a segurança das equipes, o que gerou lentidão na rodovia. Os motoristas envolvidos na colisão foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultado negativo para o consumo de álcool. A Polícia Rodoviária Federal descartou a hipótese de aquaplanagem, pois os veículos apresentavam boas condições de manutenção, e aproveitou o episódio para alertar os condutores sobre a importância de manter uma distância segura dos demais automóveis em dias de chuva.

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