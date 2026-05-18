Ônibus tomba e deixa três passageiras feridas na PR-444 em Mandaguari
Acidente mobilizou equipes de socorro na manhã desta segunda-feira (18), no trecho próximo à Estrada do Alegre
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um ônibus tombou na manhã desta segunda-feira (18) e deixou três passageiras feridas na PR-444, em Mandaguari, na saída para Arapongas, próximo à Estrada do Alegre. Equipes da EPR, concessionária que administra o trecho, e Corpo de Bombeiros estiveram no local.
-LEIA MAIS: Carro invade calçada após colisão e atropela mulher em Apucarana
Segundo informações do Soldado Teixeira, o veículo era ocupado pelo motorista e 12 passageiros. Três mulheres foram encaminhadas a hospitais de Mandaguari e Maringá. Uma das vítimas, de acordo com o bombeiro, sofreu uma fratura no punho.
Os outros 10 ocupantes recusaram encaminhamento médico no local. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada e apura as causas do acidente, que aconteceu durante forte neblina naquela região.
Outro ônibus foi deslocado ao local para continuar a viagem dos demais passageiros.
O trecho encontra-se interditado. A EPR informou que o tráfego de veículos está sendo desviado por dentro de Mandaguari devido ao tombamento, que foi registrado na altura do quilômetro 37 da rodovia.