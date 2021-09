Da Redação

Ônibus tomba da BR-369 e deixa pelo menos 30 pessoas feridas

Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (29) deixou pelo menos 30 pessoas feridas, na BR-369, em Ubiratã, Paraná. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária que administra a via atenderam a ocorrência.

De acordo com as informações do Samu, há três pessoas que ficaram gravemente feridas. Até o momento não há informações, ao certo, de quantas pessoas estavam no transporte, mas, a princípio, havia 38.

*Matéria em atualização