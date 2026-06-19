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Ônibus tomba com 22 passageiros na BR-277; vítimas ficam encarceradas

Ao menos nove ambulâncias foram necessárias para o atendimento às vítimas; duas mulheres estão em estado grave

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 21:47:53 Editado em 19.06.2026, 21:47:48
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Ônibus tomba com 22 passageiros na BR-277; vítimas ficam encarceradas
Autor Os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares da cidade - Foto: Reprodução/Catve

Um ônibus tombou na tarde desta sexta-feira (19) na BR-277, em Cascavel (PR), no oeste do estado. Ele transportava 22 passageiros. Ao menos 14 pessoas ficaram feridas, entre elas duas mulheres com ferimentos graves. O acidente envolveu também um carro que reduziu a velocidade e mudou de faixa enquanto estava na frente do ônibus. Para evitar a colisão, o motorista do ônibus fez uma manobra, perdeu o controle da direção e tombou às margens da rodovia. Chovia no momento do acidente.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro ficou danificado e parou fora da pista. Por conta da grande quantidade de vítimas, ao menos nove ambulâncias foram necessárias para o atendimento. Os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares da cidade.

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A aposentada Alice Rugenski, que estava a bordo, relatou que tudo aconteceu muito rápido. "Eu estava sentada dentro do ônibus, quando deu aquele estouro e o ônibus foi caindo. Eu vi a morte na frente. Foi um livramento de Deus que eu não morri", detalhou.

A Viação Sudoeste, responsável pelo ônibus, informou que disponibilizou um veículo reserva para os passageiros que quiseram seguir viagem. A empresa afirmou possuir todas as autorizações necessárias para o transporte regular de passageiros e que preenche todas as exigências legais. Ela ressaltou que o veículo está devidamente cadastrado junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), passando regularmente pelas vistorias obrigatórias e revisões periódicas.

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