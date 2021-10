Da Redação

Ônibus tomba após batida com caminhão e deixa 17 feridos

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus, na BR-277, em Porto Amazonas, nos Campos Gerais do Paraná, deixou 17 pessoas feridas, na madrugada deste sábado (2), conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a polícia, a batida ocorreu na altura do km 153.

A equipe da PRF informou que dez pessoas foram socorridas em estado grave e outras sete tiveram ferimentos leves. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Palmeira, Irati e Campo Largo.

De acordo com a empresa responsável pelo ônibus, todos os feridos estão com quadro de saúde estável. Havia 48 passageiros no veículo no momento da batida. O ônibus saiu de Guaíra, no oeste do estado, e seguida rumo a Florianópolis quando foi atingido na lateral por um caminhão.

Após a colisão, o ônibus tombou em um barranco às margens da pista. A polícia informou que pela dinâmica da batida e pelas marcas de pneu na pista, o caminhão possivelmente invadiu a pista contrária e bateu no ônibus.

O caminhoneiro parou na praça de pedágio e solicitou ajuda. Conforme ainda com a PRF, ele fez o teste do bafômetro que não apontou ingestão de álcool. Porém, a polícia informou que o veículo não estava com tacógrafo, que registra a velocidade do veículo ao longo da viagem. O caminhoneiro foi autuado por isso.

